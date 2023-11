Victorine Ndèye subventionne 125 femmes atteintes de cancer et la formation de 500 femmes pour acquérir un savoir- faire

Les cancers du sein et du col de l'utérus constituant une préoccupation majeure en matière de santé publique, en raison de leur impact significatif sur la mortalité et des conséquences sociales considérables qu'ils entraînent.



Une des raisons qui ont motivé le Ministère de la Microfinance et de L' Économie sociale et

solidaire, à penser à appuyer davantage ces malades à mieux affronter et vaincre le cancer, mais aussi à promouvoir leur réintégration sociale par le biais de l’entreprenariat.



A cet effet, ce mardi 21 novembre 2023, le Ministère de la Microfinance et de L'économie sociale et solidaire a tenu la cérémonie de remise de subventions à ces femmes en situation de vulnérabilité, victimes de la maladie.

« Ces subventions visent à renforcer l’autonomisation de ces braves dames, qui souvent sont confrontées aux rigueurs du traitement du cancer, permettant ainsi à ces femmes de se concentrer sur leur guérison et leur rétablissement.



Ainsi, à travers la convention que nous signons avec la LISCA, nous nous engageons à accompagner 125 femmes par une subvention qui offre les moyens d’entreprendre, mais au-delà, il s’agit d’accompagner 500 bénéficiaires dans la capacitation et la formation pour acquérir un savoir- faire » a dit le ministre.



En outre, ayant une cible constituée à 80% de femmes s'activant dans le secteur de L'économie sociale et solidaire et de la Microfinance, le ministère en question a saisi l’opportunité pour organiser une journée de prévention et de dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus en partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le Cancer (LISCA).