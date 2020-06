Victimes des bavures : Le collectif contre la violence policière engage la bataille pour la justice...

En conférence de presse ce jour, le collectif pour la justice et contre la violence policière a dénoncé les séries de violences exercées sur des citoyens sénégalais par des policiers dans l'exercice de leurs missions.



« Seul la lutte libère. Nous allons engager la bataille juridique sur tous les dossiers des personnes victimes de bavures policières pour faire rejaillir la lumière. Car aujourd'hui, c'est eux et demain ça peut être moi ou n'importe quel autre citoyen », a souligné Guy Marius Sagna, membre dudit collectif.



À cet effet, le collectif annonce une stratégie de lutte en concert avec un pool d'avocats constitué pour défendre l'ensemble des dossiers des victimes de la violence policière au Sénégal. Car, poursuit toujours Guy Marius Sagna, « on ne doit pas banaliser la violence policière devant le refus de l'État de faire jaillir la lumière sur les nombreux cas de victimes.. »