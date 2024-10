Vers les Législatives : Boubacar Camara fait sensation en annonçant son soutien à Pastef pour une nouvelle politique au Sénégal

Boubacar Camara, Président du Parti Tabax-Construire et ancien candidat à l'élection présidentielle, a créé l'événement en déclarant son soutien au Parti Pastef pour les élections législatives du 17 novembre. Lors d'une conférence de presse marquante ce dimanche, en présence de l'honorable Ayib Daffé, secrétaire général de Pastef, et du ministre de la Formation, Amadou Moustapha Dièck Sarré, Camara a affirmé que cette alliance est cruciale pour obtenir une majorité à l’Assemblée et transformer le paysage politique du Sénégal.

Dans un discours enflammé, Camara a évoqué un "accord moralement robuste et politiquement cohérent" qui scelle une union prometteuse entre Tabax-Construire et Pastef. Actuellement en point de presse, il dévoile des détails sur cette coalition qui vise non seulement à renforcer les voix progressistes, mais aussi à propulser le Sénégal vers un avenir meilleur. Ce mariage politique ambitieux pourrait bien redéfinir les dynamiques électorales, alors que les enjeux se font de plus en plus pressants à l’approche du scrutin.