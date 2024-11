Verdict /Procés Moustapha Diakhaté : "Il y a eu un problème de compréhension et d'interprétation pour le parquet" (Me El Hadji Diouf)

Pour Me El Hadji Diouf, avocat de Moustapha Diakhaté, il ya eu un problème de compréhension et d'interprétation pour le parquet sur les termes "Alkou" et "Galou Doff du Ter", des mots wolof utilisés par l'ancien parlementaire.



"Le tribunal de grande instance de Dakar statuant en flagrant délit, vient de condamner Moustapha Diakhaté à la peine de deux mois ferme pour avoir utilisé le mot "Alkou" et l'expression pour ne pas dire le proverbe "Galou doff dou ter". Aujourd'hui, tout le débat a tourné autour de ces expressions wolof. Il y a eu un problème de compréhension et d'interprétation pour le parquet", a soutenu l'avocat, Me El Hadji Diouf.

"Alkou" c'est un mot injurieux, dire que "dafa alkou" ou "alkouna", c'est insulter ou s'insulter? s'interroge Me El Hadji Diouf, qui reprend les propos du parquet. Alors que cela veut dire en wolof "kou perte, kou sankou, kou rére, kouniou nakh", mais pour le maître des poursuites, il tient à faire de "Alkou" une expression, un mot injurieux", précise-t-il.