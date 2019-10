Vente de données personnelles : L’OFNAC ouvre une enquête contre la Sonatel et la Cdp.

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a ouvert une enquête contre la Sonatel, la Cdp (commission de protection des données) et l’Ofm Sénégal.

L’origine de cette affaire serait la vente de données personnelles de clients. Selon les informations du journal L’AS, suite à une dénonciation en date du 1er juin 2016, Magatte Ndiaye Ndoye avait déposé le 17 juin une plainte pour corruption présumée contre la Sonatel, OFM Sénégal et la CDP.

Cette dernière accuse SONATEL, d’avoir vendu des données à caractère personnel à OFM qui exploitait Orange Money.

Saisie de cette affaire, la présidente de l’Ofnac Seynabou Ndiaye Diakhate a jugé nécessaire d’ordonner l’ouverture d’une enquête…