Vendredi Saint/fin de carême: la communauté chrétienne revit les derniers instants de Jésus-Christ

La communauté chrétienne du Sénégal s'achemine en prières vers Pâques. Ce 7 avril 2023 marque la célébration du Vendredi saint. Pour les Catholiques du monde entier , notamment ceux du pays , ce jour est une occasion pour les fidèles de suivre le chemin de croix vivant ou encore la passion du Christ.



En effet, le dernier vendredi des 40 jours de carême marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ et qui précède le dimanche de Pâques.



Ainsi à l'occasion de cette journée, les fidèles chrétiens revivent en communion et en prières les derniers instants du Christ.