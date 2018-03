(VIDÉO) REPORTAGE / Vox populi entre Touba et Mbacké sur le supposé clash entre You et Macky

''Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables dans la vie... '' '' Perdre un élément important peut toujours créer un déséquilibre... '' Voilà résumées les différentes réactions glanées dans ce reportage réalisé entre Touba et Mbacké par rapport à un probable clash entre Youssou Ndour '' le roi du Mbalax '' et le Président Macky Sall. Les deux hommes ayant cheminé ensemble de 2019 à nos jours dans des entités politiques différentes. Seulement, le leader de '' Fekke Maci Boolé '' à déploré le fait que certains leaders de l'Apr lui mènent la vie dure en voulant circonscrire, voire contenir ses mouvements.