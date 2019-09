(VIDÉO) MAGAL DE SERIGNE ABDOU KHADRE / Les familles religieuses du Sénégal ont convergé chez Cheikh Bass

Thiénaba avec Serigne Madické Seck, Ndiassane avec Serigne Abdourahmane Kounta et Serigne Khalifa Ababacar Lô pour Tivavouane ont parlé au nom de leurs respectifs Khalifes Généraux pour

témoigner de leur sympathie et amitié envers Touba et principalement envers la famille de Serigne Abdou Khadre . C'était ce mardi à l'occasion de la célébration du magal dédié au 4 ème Khalife de Touba. Des témoignages qui ont énormément fait plaisir à leur hôte. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre leur aura réservé un accueil exceptionnel.