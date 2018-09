(VIDÉO) - "KARIM OU RIEN" AU PDS DE MBACKÉ - Le professeur Lamine Fall table sur 200.000 parrains et engage la bataille politique

Le Pds du département de Mbacké ne négociera pas. Il entend "prendre part à la bataille politique pour obliger l'État du Sénégal à ne pas empêcher la validation de la candidature de Karim Wade en perspective de la présidentielle de 2019. Recevant la délégation nationale libérale amenée par Mayoro Faye et Babacar Gaye, Lamine Fall s'est engagé, au vu de l'engouement suscité par la collecte de signatures, à intéresser 200.000 signataires. Un chiffre largement au-delà de la demande exprimée pour Touba par le parti qui est de 18.000. Le professeur Lamine Fall qui estime que le régime du Président Macky Sall fera des mains des pieds pour barrer la route à leur candidat, confie que les libéraux auront la même détermination pour atteindre leurs objectifs. Interpellé sur la candidature agitée de Me Madické Niang comme plan B, notre interlocuteur dira, de manière claire, qu'aucune autre option n'est envisageable. "Les Sénégalais vont légitimer encore davantage la candidature du Président Karim Wade et le régime actuel sera obligé de se plier." La délégation de Dakar se chargera de formellement de signaler qu'il ne s'agira point d'acheter des signatures. C'est cela qui a d'ailleurs été la quintessence du discours de Babacar Gaye. Les responsables seront formés, séance tenante, à la technique de collecte pour annuler les risques d'invalidation de signatures.