VIDÉO - DAKARACTU À SARSARA / Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba... L'homme qui traversa le désert et qui obtint de son Seigneur le grade de 'SAUVEUR UNIVERSEL '

Avant d'obtenir le wird mouride, Cheikh Ahmadou Bamba a dû traverser un grand désert, après avoir vécu les pires calvaires du monde. La marche à pied fut longue et pénible. À Sarsara où il atterrit non sans difficultés, Khadim Rassoul obtint de son Seigneur le grade de '' sauveur universel '' qui l'obligeait désormais à changer de posture et de démarche.

Pour Sokhna Mame Isseu Mbacké '' l'homme a réussi en empruntant un chemin que nul ne connaissait auparavant ''.

Dakaractu a voulu faire le trajet pour essayer de comprendre les raisons qui avaient poussé le frère de Mame Thierno Birahim à oser '' aller si loin '' (juste) pour gagner l'agrément d'Allah...