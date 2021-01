(VIDÉO) COVID-19 / Mbacké met en place un nouveau plan de lutte et va vers l'installation de comités communaux.

Susciter l'engagement communautaire et en assurer le suivi ...voilà qui est la nouvelle trouvaille des autorités administratives du département de Mbacké pour combattre la covid19 et arrêter sa propagation. Le préfet Makhtar Diop était en séance de travail avec les autorités municipales dont le maire, les médecins-chefs des districts sanitaires de Mbacké et de Touba. Des comités communaux seront vite installés et un plan de communication mis en place pour toucher le maximum de populations. Les écoles aussi seront très rapidement mises à contribution.