Usine Twyfort : Le collège syndical interpelle le chef de l'État sur les conditions exécrables qu'ils subissent.

Après la sortie du chef de l'État pour la résolution définitive du conflit qui oppose le collège syndical à l'administration de l'usine chinoise de fabrication de carreaux Twyfort, le syndicat des travailleurs alerte sur les conditions dangereuses dans lesquelles travaillent les employés de l'usine.



Selon Abou Sène, le porte-parole des travailleurs du syndicat des travailleurs de Twyfort, les conditions de travail se sont considérablement détériorées dans l'usine après la sortie du président Macky Sall sur le conflit. Pire encore, le syndicaliste souligne que les travailleurs continuent de perdre leurs emplois, et pour preuve, selon toujours Abou Sène, plus d'une vingtaine de personnes membres du collège syndical ont été limogées au lendemain de la sortie du chef de l'État sur ce conflit.



C'est pourquoi, il interpelle le président Macky Sall à se saisir directement du dossier afin que les travailleurs sénégalais soient rétablis dans leurs droits et que leurs problèmes soient réglés une bonne fois pour toutes...