Urgent à Mbour/Une bande d'agresseurs attaque en plein jour une boutique de transfert d'argent.. Plusieurs blessés parmi les délinquants...

A l'image de la bande a Aly Kouyaté , une autre bande prend naissance dans le département de Mbour précisément dans le village de Sinthiou Mbadane a appris dakaractu Mbour..



Quatre individus à bord de deux motos Jakarta ont investi leurs cibles très fructueuses à savoir les boutiques de transactions financières.



Cette fois-ci ,c'est un kiosque de wave établi en face du forail de Mbour qui a reçu cet après midi la bande... Après quelques échanges entre la tenancière et les délinquants, la dame a été assommée par Th.Diallo 27 ans et S.Sow 27 ans. Ils s'accaparent avant du sac contenant 550 mille représentant la recette journalière. Suite à leur forfait les délinquants ont pris la poudre d'escampette à destination de Sinthiou Mbadane. Après une course poursuite, suivie par la clameur populaire, deux parmi les assaillants ont été interpellés à savoir Th . Diallo et S.Sow âgés...



N'eut été l'intervention rapide de la patrouille du poste de police de Diamaguene, renforcée par d'autres éléments suite à un appel téléphonique le pire aller se produire..Les deux assaillants ont été protégés par les limiers. Ils ont été battus jusqu'au sang avant l'arrivée des sapeurs pour leur évacuation à l'hôpital de Grand Mbour..



A signaler que les assaillants qui ont été interpellés, avaient des armes à feu de type artisanale. Ils avaient aussi des cartouches et une bombe anti agression, des couteaux...Selon des informations de dakaractu Mbour, le reste de la bande est activement recherché par les hommes du commissaire Faye et du Commandant Loum...