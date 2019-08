Urgent / Nécrologie : Décès de Amath Dansokh à l’âge de 82 ans.

Amath Dansokho n’est plus de ce monde! L’homme politique sénégalais, qui au cours de sa vie a été ancien ministre et ancien député, est décédé ce vendredi 23 août 2019 à l’âge de 82 ans, a appris Dakaractu.



Ancien maire de Kédougou, il a été également le Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (Pit) jusqu'au soir du 23 mai 2010. Date à laquelle Magatte Thiam lui a succédé.



Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.