Université de Bambey : le Conseil académique suspend les cours dans trois UFR et dissout leurs amicales étudiantes

Suite à la décision de la Coordination des amicales d’UFR de l’Université Alioune Diop de Bambey (ECOMIJ, SATIC, SDD) de décréter une grève illimitée à partir de ce mardi 13 mai 2025, le recteur de l’UADB a pris des décisions radicales pour sauver l'année académique.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Recteur de l’UADB, Pr. Ibrahima Faye, annonce que le Conseil académique de l’Université Alioune Diop (UADB) s’est réuni le mardi 13 mai 2025 pour statuer sur la crise universitaire consécutive au mouvement d’humeur étudiant démarré le 18 avril 2025, lié à des revendications sociales, pédagogiques et infrastructurelles.



Ainsi, poursuit le document, après examen de la situation, trois constats majeurs ont été dressés par l'instance académique :



Boycott persistant des cours par les étudiants des UFR ECOMIJ, SATIC et SDD, malgré les efforts fournis pour la normalisation de l’année universitaire.

Atteintes aux libertés académiques, notamment par la perturbation volontaire des cours suivis par des étudiants non impliqués dans le mouvement.

Climat d’insécurité, engendré par des manifestations violentes compromettant la continuité du service et mettant en péril la sécurité du personnel et des usagers.

Face à cette situation, et afin de préserver les acquis pédagogiques, le Conseil académique a pris plusieurs décisions à titre de mesures préventives : le maintien du calendrier académique ; la suspension temporaire des enseignements dans les UFR ECOMIJ, SATIC et SDD jusqu’au lundi 19 mai 2025 à 08h ; la dissolution immédiate, à compter du 13 mai 2025, des amicales étudiantes des trois UFR concernées.



Selon le communiqué, ces mesures visent à restaurer un climat serein pour la reprise des activités pédagogiques, tout en assurant la sécurité de la communauté universitaire.