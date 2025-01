Université Iba Der Thiam de Thiès: La section du syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires observe une grève de 72 heures

À l'université Iba Der Thiam de Thiès, la section du syndicat autonome des travailleurs des universités et des centres universitaires( Satuc/ UIDT), a décidé d'observer à partir d'aujourd'hui une grève totale de 72 heures. Cette décision a été prise à la suite de son assemblée générale tenue ce mardi 21 janvier 2025.



Ainsi, les 21, 22 et 23 janvier, le secrétaire général Saliou Thiam et ses camarades seront en mouvement d'humour pour exiger la régularisation, l'harmonisation des primes, des indemnités et du crédit téléphonique, la régularisation et la mise en œuvre des commissions d'avancement, de recrutement et de discipline, une meilleure amélioration des conditions de travail du personnel, la rationalisation des dépenses publiques de l'université etc...