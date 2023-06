Union Africaine: le président de la commission Moussa Faki Mahamad condamne fermement les violences et appelle au respect de la force de la loi

Dans un communiqué, le président de la commission de l'union Africaine( UA) dit suivre de très près les événements au Sénégal et " les violences ayant provoqué morts d'hommes en particulier". C'est pourquoi, il " condamne fermement de telles violences et appelle à leur cessation".



Moussa Faki Mahamad d'appeler " tous les acteurs politiques à observer la plus grande retenue et à éviter de tels actes qui ternissent le visage de la démocratie sénégalaise dont l'Afrique a toujours été fière".



Avant de conclure, il a également appelé " au respect du droit des citoyens à exercer leurs droits de liberté d'expression et de manifestation. Il incite instamment tous les citoyens à respecter l’ordre et la force de la loi" tout en appelant à privilégier la voie du dialogue...