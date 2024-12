Une rentrée scolaire sous tension : Hausse importante des frais d’enseignement ( ANSD)

Les services d’enseignement ont enregistré une hausse significative des prix en octobre 2024, atteignant 2,1 % par rapport au mois précédent, selon l'ANSD. Ce renchérissement est principalement attribué à une augmentation des frais d’enseignement préscolaire et primaire (+3,9 %), suivis de l’enseignement secondaire (+3,0 %).



Cette hausse s’inscrit dans le contexte de la rentrée scolaire 2024-2025, où les révisions tarifaires dans les écoles privées et certaines institutions publiques ont contribué à cette inflation. Par ailleurs, les frais accessoires, tels que l'achat de fournitures et les services annexes, ont également pesé sur les ménages.



En comparaison annuelle, les prix des services éducatifs progressent également de 2,1 %, confirmant une tendance haussière constante dans ce secteur crucial pour les familles sénégalaises.