Un vent de fraîcheur à la Tanière : Moustapha Mbow prêt à apprendre, mais surtout à triompher


L’équipe nationale du Sénégal a retrouvé le terrain aujourd’hui, prête pour ses matchs décisifs contre le Soudan et le Congo. Dans une ambiance électrique à la Tanière, le nouveau venu Moustapha Mbow s’est exprimé pour la première fois devant les médias, affichant une confiance totale : « Tout d'abord, l'équipe est bien physiquement… nous tous on est en forme. On est déjà prêts à jouer les deux matchs. » Une entrée en matière qui montre clairement que le Sénégal ne fera aucun compromis.


Fraîchement arrivé hier, Mbow a été charmé par l’accueil et l’ambiance du groupe : « L’ambiance est vraiment bien, les gens parlent avec tout le monde et ça fait plaisir. » Le jeune défenseur insiste sur son rôle dans l’équipe : apprendre, écouter et se perfectionner, loin de toute idée de rivalité : « Je ne suis pas là pour la concurrence, je suis là pour apprendre des autres… et si on me donne la chance, c'est bien. »


Mbow est conscient des enjeux : chaque match compte pour la qualification à la CAN et à la Coupe du Monde. « Les gens pensent que ça va être facile, mais pour moi, ce ne sera pas facile. Ce seront des matchs difficiles. » Le joueur a analysé les adversaires et sait que le chemin vers la victoire demandera concentration et rigueur. Pourtant, il reste optimiste : « D’après ce que j’ai vu, l’équipe est déjà prête à gagner les deux matchs. »


Au-delà du terrain, c’est une histoire familiale qui se joue pour Mbow : « Pour ma famille, c’est très important… j’ai deux frères qui jouent au foot et qui n’ont pas réussi à jouer à l’équipe nationale. Et moi, je suis là aujourd’hui grâce à eux. »

 
Mardi 2 Septembre 2025
Karim Ndiaye



