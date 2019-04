Ucad : Les professeurs Serigne Diop et Babacar Guèye honorés par le Cénacle des publicistes de la FSJP

C'est un hommage mérité que le Cénacle des publicistes de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Ucad a rendu aux brillants professeurs Serigne Diop et Babacar Guèye pour leur apport dans l'enseignement des sciences juridiques. Les 2 parrains n'ont pas été insensibles aux honneurs. La cérémonie d'hommage aux 2 professeurs émérites a, par ailleurs, servi d'occasion pour débattre sur le renouveau du droit constitutionnel en Afrique. Pour mieux comprendre le thème, les professeurs Pape Demba Sy et Ismaïla Madior Fall ont été choisis comme panélistes.

Ils ont focalisé leurs analyses sur les raisons, les manifestations et les limites du renouveau de ladite science. Une remise de présents et de diplômes d'honneur ont clôturé la cérémonie d'hommage...