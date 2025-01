USSEIN: Les Étudiants décrètent une grève de 48 heures

La Coordination des amicales de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (CAE-USSEIN) a entamé, aujourd'hui, une grève de deux jours, les lundi et mardi, pour déplorer leurs conditions d'apprentissage et alerter les autorités.

Dans un communiqué parcouru par Dakaractu Kaolack, la CAE-USSEIN déclare: "Depuis plus de 10 ans, nous sommes confrontés à des conditions d'études indignes. Alors que les travaux de nos nouveaux locaux répartis entre Kaolack, Kaffrine et Fatick, devaient être livrés en octobre 2024 (Parole du MESRI), puis à nouveau promis en janvier 2025, aucune avancée concrète n'a été observée. Cette situation reflète un manque de respect intolérable envers les étudiants et entrave gravement notre droit fondamental à une éducation de qualité. A cela s'ajoute un chevauchement d'année inadmissible qui provoque des retards et des confusions dans l'attribution des bourses plongeant ainsi bon nombre d'entre nous dans une précarité insoutenable".

Face à ce contexte alarmante, les étudiants exigent "le rejet total des inscriptions pédagogique en ligne et présentiel de la Promotion 7, la finalisation et livraison des chantiers de l'USSEIN et la reprise effective du campus de Fatick".

Ces étudiants dénoncent également le mutisme des autorités et rappellent au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Abdourahamane Diouf, ses engagements. "Nous réclamons une intervention urgente et des réponses claires. Les étudiants de l'USSEIN refusent d'être abandonnés et exigent des actions concrètes, immédiates et durables. Trop c'est trop. L'avenir des étudiants n'est pas négociable", conclut le communiqué de la CAE-USSEIN.