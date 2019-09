URGENT- Le Khalif de Médina Gounass désavoue Ahmed Khalifa Niasse devant le President Macky Sall (AUDIO)

Médina Gounass désavoue Ahmed Khalifa Niass devant le président de la République Macky Sall venu présenter ses condoléances au Khalife Thierno Cheikh Ahmad Tidiane Ba suite au rappel à Dieu Thierno Abdoul Aziz Ba, porte-parole de Médina Gounass, survenu à la Mecque en Août dernier.



Thierno ibn Omar qui a parlé au nom du Khalife de Médina Gounass a balayé les propos de Ahmed Khalifa Niass qui avait a travers un communiqué demandé au président de donner le titre de khalife général des tidianes à Thierno Ahmed Tidiane Ba de Médina Gounass.



Malheureusement pour Ahmed Khalifa Niasse, Médina Gounass ne cautionne pas sa déclaration, et précise que ce dernier n’est pas leur émissaire. Selon les autorités de Médina Gounass, parmi les quatres chaines de transmissions de la Tidiania à Thierno Mamadou Saïd deux d'entre eux viennent de Seydil Hadji Malick Sy RTA, avant d’ajouter que même le dernier né des petits fils d'Elhadji Malick Sy RTA est leur maître, dit il. Cette déclaration de Médina Gounass temoigne de leur attachement à Tivaoune et eclaire sur les intentions de Ahmed Khalifa Niass de semer doute et confusion entre les deux villes saintes.



Asfiyahi.Org