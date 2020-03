URGENT | TIVAOUANE - Serigne Babacar Sy Mansour ordonne la suspension des prières du Vendredi et Hadratoul Djumah jusqu’à nouvel ordre, comme mesures préventives contre la propagation du Coronavirus.

Le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a annoncé ce mercredi 19 mars à Tivaouane, la suspension de la prière hebdomadaire du vendredi et des séances de Hadratoul Djumah, sur toute l'étendue du territoire national, comme mesures préventives contre la propagation du Coronavirus et la contamination communautaire.



“Il est impératif de prendre les mesures susmentionnées en vue de préserver les vies des citoyens, et "accompagner les mesures fermes prises par l'Etat, et la décision de beaucoup de foyers religieux du pays, a précisé Serigne Babacar Sy Mansour.



Le Khalif General des Tidianes invite toutes les mosquées et tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal.







Asfiyahi.Org