UNIVERSITÉ DE BAMBEY- « Ma thèse en 180 secondes": la 11ᵉ finale nationale a magnifié la voix des chercheurs sénégalais et désigne son lauréat

L’Université Alioune Diop de Bambey a été le théâtre, ce jeudi, d’un vibrant hommage à la recherche scientifique, en accueillant la grande finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180). L’événement, devenu un rendez-vous académique incontournable, permet aux doctorants de vulgariser leur sujet de thèse en trois minutes chrono, avec clarté et passion. Placée sous le haut patronage du Professeur Lamine Guéye, recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, et de la Professeure Fatou Diop Sall, vice-rectrice de l’UCAD, la cérémonie a réuni de nombreuses figures du monde universitaire. Le Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation, Professeur Hamidou Datte , y a représenté le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Dans son discours, il a salué l’impact croissant de cette initiative dans la diffusion du savoir scientifique: « Cette compétition est désormais un pont solide entre la recherche et la société. Elle s’impose comme une vitrine annuelle de la dynamique académique nationale. »



Face à une quinzaine de finalistes venus des différentes universités du pays, Malang Seydi, doctorant à l’ École doctorale ETHOS de l’UCAD, a conquis le jury par sa maîtrise et la profondeur de son intervention. Sa thèse, intitulée « Cosmologie moderne et compréhension de l’univers: problèmes et enjeux scientifiques et épistémologiques », interroge la manière dont la science contemporaine façonne notre rapport au cosmos.



Il défendra les couleurs du Sénégal à la finale internationale de Bucarest, prévue en octobre prochain.



La 2ᵉ place est revenue à Papa Fall (Université Gaston Berger), pour ses recherches sur les liens entre réchauffement climatique et paludisme.

Pour la 3ᵉ place, c’est Abdoulaye Faye (Université Alioune Diop de Bambey) qui s’est distingué pour son étude sur les performances du pompage laser par énergie solaire.



Née au sein de l’ACFAS, cette initiative francophone transcende les frontières académiques. Elle permet à la recherche de dialoguer avec la société, tout en révélant les talents scientifiques de demain. Pour le Professeur Ibrahima Faye, recteur de l’UAD, « MT180 est plus qu’un concours. C’est un catalyseur de créativité, un espace d’engagement pour la jeunesse scientifique. »