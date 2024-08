UIT de Thiès / Interruption de l'approvisionnement en eau : La Conférence des amicales d'étudiants décrète des journées sans ticket et le boycott du paiement des chambres

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, La Conférence des amicales d'étudiants (CAE) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), fait constater "avec une grande inquiétude une situation inacceptable qui perdure dans nos campus sociaux : depuis plus de deux jours, l'approvisionnement en eau a été interrompu par la SEN’EAU. Cette coupure, qui affecte notre quotidien et compromet gravement nos conditions de vie, ne peut plus être tolérée. L’accès à l’eau est un droit fondamental, et son absence prolongée met en danger notre santé et notre bien-être. Nous déplorons le manque de réactivité des autorités compétentes face à cette situation et

exigeons le rétablissement immédiat de l'approvisionnement en eau dans tous les campus sociaux". Poursuivant, la structure dédiée à la défense des intérêts des étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès d'appeler à un mouvement d'humeur radical. "Face à cette situation plus qu’inconfortable, la conférence décrète avec effet immédiat : ● Des journées sans ticket pour une durée illimitée : jusqu'au rétablissement de l'eau, nous invitons tous les étudiants à ne plus utiliser de tickets pour accéder aux services de restauration et autres services payants dans tous les campus sociaux. ette mesure est un acte de solidarité et de protestation contre cette situation insoutenable. ● Boycott du paiement des chambres: nous appelons également tous les étudiants à suspendre le paiement de leurs loyers de chambres universitaires jusqu'à ce que l'eau soit rétablie de manière durable. Il est inconcevable de continuer à payer pour des conditions de vie aussi déplorables. L’inaction et l’indifférence des autorités ne peuvent plus être tolérées". " Nous interpellons donc le MESRI, le Recteur de l’UIDT, le Directeur du CROUS-T ainsi que toutes les autorités compétentes afin que ce problème soit résolu dans l’immédiat. Des mesures appropriées s’avèrent impératives pour régler la situation et éviter de tels désagréments à l'avenir. La conférence réaffirme son engagement et sa disponibilité envers l’ensemble des étudiants. Elle poursuivra sans relâche les efforts pour améliorer leur bien-être et leurs conditions d’apprentissage", martéle le président, Adama Sow Kébé.