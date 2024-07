UASZ : le SAES dénonce la situation délétère qui sévit à l’université

A l’occasion de leur assemblée générale tenue le 18 juillet, la coordination de SAES de l’université Assane Seck de Ziguinchor s’est prononcée sur la situation délétère qui sévit au sein de l’UASZ. La non implication des partenaires sociaux dans le processus d’élaboration du projet d’un nouvel organigramme de l’UASZ , le non achèvement des chantiers , la lenteur dans la nomination d’un nouveau recteur, entre autres problématiques notées par les syndicalistes.



« Le mandat de l’actuel Recteur est arrivé à terme depuis le 20 mai 2024. Dès lors, il urge que notre institution se dote d’un Recteur capable de mettre un terme aux errements et aux élucubrations notoires de l’Agent Comptable.



À ce jour, les sommes dues ne sont pas intégralement payées malgré l’envoi de la troisième tranche du budget à la suite du passage du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en début du mois de juin dernier à l’UASZ. Que ce soit les voyages d’études, les subventions, les heures complémentaires ou encore les dettes dues au restaurant du SAES, les rares paiements effectués ont été opérés au choix selon le bon vouloir de l’ACP.



Pourtant, le Recteur avait promis au MESRI que le déblocage de cette tranche budgétaire allait permettre de solder toutes les sommes dues en instance. Mais, nous sommes au regret de constater que la mise à disposition de ce fonds n’a fait qu’exacerber les tensions. Toutes ces difficultés financières sont en fin de compte causées par l’inexistence d’un budget de vérité́ et la non rationalisation des dépenses de l’institution.



À cela, s’ajoute la création, sans ligne budgétaire, du Centre universitaire de Kolda rattaché à l’UASZ, dont le fonctionnement a sérieusement grevé le budget de l’UASZ, rendant plus délicate la situation financière existante »,déclare le SAES.



Le projet de nouvel organigramme a été conçu sans l’implication des partenaires sociaux et comporte une pléthore de nouvelles créations de postes qui aura très certainement un impact considérable sur le budget de l’institution. C’est la raison pour laquelle le SAES-UASZ juge inopportun l’empressement dans l’adoption d’un tel organigramme ‘’budgétivore’’ sachant que le principal instigateur est sur le départ.



«En lieu et place, la coordination exige d’abord l’audit du personnel de l’Université dans un souci de transparence et d’évaluation conséquente du budget réel. Le SAES-UASZ, toujours égal à lui-même dans sa mission de vigie et de lanceur d’alerte, n’a jamais cessé et ne cessera jamais de tirer sur la sonnette. Il ne ménagera aucun effort pour mettre devant leurs responsabilités les autorités du pays et l’opinion nationale face à ce qui ressemble à une entreprise délibérée de sabotage de l’Université́ Assane Seck de Ziguinchor » ajoutent les syndicalistes.