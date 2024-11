Turquie: un homme tue sept personnes, dont six membres de sa famille, avant de se suicider

Un Turc de 33 ans a tué par balles dimanche à Istanbul sept personnes, dont ses deux parents, sa femme et son fils de 10 ans avant de se suicider, ont rapporté lundi les autorités.



L'homme, retrouvé mort dans sa voiture peu après les faits, a également blessé deux autres membres de sa famille, dont l'un grièvement, a précisé le gouvernorat d'Istanbul dans un communiqué.



Les autorités, qui avaient fait état dimanche soir de quatre victimes, ont annoncé lundi la découverte près d'un lac de la rive européenne d'Istanbul des cadavres de l'épouse et du fils de l'auteur de la tuerie, ainsi que du corps sans vie de sa belle-mère.



Selon le Small Arms Survey (SAS), un programme de recherche suisse, plus de 13,2 millions d'armes à feu sont en circulation en Turquie, la plupart illégalement, pour une population d'environ 85 millions d'habitants