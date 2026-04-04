4 Avril 2026 : « Nous célébrons cette fête d’indépendance comme un moment de concorde et d’introspection dans la cohésion » ( BDF)

En dehors du faste des cérémonies et des clairons militaires, le 66e anniversaire de l’indépendance a porté un message profondément politique qui est celui d’un Sénégal réconcilié avec lui-même, qui regarde l’avenir avec une ambition collective renouvelée. Il y a dans le 4 Avril quelque chose qui transcende les partis, les ethnies et les générations. La fête nationale est, par essence, ce moment rare où la République s’offre à elle-même le spectacle de sa propre unité. Le Président Bassirou Diomaye Faye l’a dit sans détour : « la célébration de la fête nationale est un moment de concorde nationale, d’introspection dans la cohésion, pour un Sénégal souverain, respecté et prospère. »







Cette année, la formule prend une dimension particulière. Dans un pays qui a traversé une période électorale intense et des débats politiques vifs, la journée du 4 avril 2026 a fonctionné comme un puissant ciment républicain. Les défilés décentralisés, tenus simultanément dans plusieurs régions du pays, ont matérialisé cette idée que la fête nationale n’appartient pas qu’à Dakar, mais à chaque Sénégalais, de Saint-Louis à Ziguinchor, de Tambacounda à Matam.







Le concept d’armée-nation régulièrement mis en avant par les forces de défense et de sécurité trouve dans ce contexte sa pleine expression. Quand militaires, paramilitaires et civils défilent ensemble sous le même drapeau, c’est toute la société sénégalaise qui se donne à voir dans sa diversité et son unité. Une image forte, délibérément cultivée, dans un pays où les institutions républicaines sont regardées comme un patrimoine commun irremplaçable.







Le discours du chef de l’Etat a aussi porté un message d’ouverture vers le monde. Le Sénégal se prépare à accueillir la planète entière pour les Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 : « ils seront traités avec hospitalité, avec humanisme, dans la pure tradition de la terre sénégalaise », a-t-il précisé.

