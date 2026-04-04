Défilé du 4 avril à Thiès: " Nous avons assisté à un défilé impeccable"( Président Diomaye).

Le président de la République, vient de présider la cérémonie de clôture du défilé millitaire et civil à Thiès. Le chef de l’État a indiqué que cette cérémonie a connu une réussite totale à tout point de vue. " Nous avons assisté à un défilé impeccable", a-t-il déclaré.
Le chef de l’État est revenu sur le contexte de décentralisation des défilés hors de Dakar en insistant notamment sur le choix de Thiès qui est une ville du refus.
S'agissant du pays invité d'honneur, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a souligné la qualité exceptionnelle des relations d'amitié entre le Gabon et le Sénégal. Il a insisté sur le renforcement des liens privilégiés entre les deux pays.
Enfin, le président de la République a salué la détermination des forces de défense et de sécurité pour bâtir ensemble dans la cohésion un Sénégal souverain et prospère. Il a conclu son discours en mettant en lumière la pertinence du thème de la fête de l’Indépendance axé sur les jeux olympiques Dakar 2026...
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