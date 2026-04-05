Division Spéciale de la Cybersécurité (Dsc) : Karim Xrum Xax convoqué ce mardi.

L’activiste Karim Xrum Xax est attendu ce mardi à 10h à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC). C’est le concerné lui-même qui confirme l’information au bout du fil. Sa convocation dont les motifs sont pour l’heure inconnus, ferait suite à une plainte déposée par le Directeur général de la RTS.
Nous y reviendrons...
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