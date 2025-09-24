Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC


Les chauffeurs de taxis de Dakar sont en colère. Suite à la décision du tribunal de Dakar qui les a déboutés face aux plateformes des voitures de transport avec Chauffeurs (VTC) à savoir Yango, Yassir et Heetch, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Les chauffeurs de taxis traditionnels accusent ces plateformes de concurrence déloyale et d'exercice illégal de la profession de transporteur.

Selon Pape Alé Fall, porte-parole du collectif des Chauffeurs de Taxi, la décision du juge autorisant les chauffeurs de VTC à circuler dans la ville est incompréhensible. "Nous sommes surpris et déçus par cette décision qui ne prend pas en compte les intérêts des chauffeurs de taxis", a-t-il déclaré. Il estime que cette décision est illégale et qu'elle porte atteinte à leurs droits. Les chauffeurs de taxis ont déjà organisé plusieurs manifestations pour protester contre la présence de ces plateformes dans la ville.


Un point de presse pour dénoncer la situation

Les chauffeurs de taxis ont annoncé qu'ils organiseront un point de presse dans la semaine pour dénoncer la circulation des véhicules VTC dans la ville. Ils interpellent également les autorités compétentes pour réagir sur cette affaire qu'ils qualifient d'illégale. "Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour protéger les droits des chauffeurs de taxis et de garantir une concurrence loyale dans le secteur des transports", a déclaré Pape Alé Fall.

Cette affaire est loin d'être terminée. Les chauffeurs de taxis sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Les plateformes VTC, quant à elles, semblent déterminées à poursuivre leurs activités dans la ville. Il reste à voir comment les autorités compétentes vont réagir face à cette situation. Une chose est sûre, cette affaire va continuer à faire parler d'elle dans les prochains jours.

Les conséquences pour les chauffeurs de taxis

Les chauffeurs de taxis estiment que la présence des plateformes VTC dans la ville a déjà eu des conséquences négatives sur leur activité. "Nous avons vu notre chiffre d'affaires baisser considérablement depuis l'arrivée de ces plateformes", a déclaré un chauffeur de taxi. Ils craignent que la décision du tribunal ne les pousse à la faillite.


Les chauffeurs de taxis ont annoncé qu'ils vont poursuivre leur combat et défendre leurs droits. Ils organiseront un point de presse pour dénoncer la situation et interpeller les autorités compétentes. Ils pourraient également organiser de nouvelles manifestations pour protester contre la présence des plateformes VTC à Dakar et environs.
 
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global

La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global - 24/09/2025

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation

Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation - 24/09/2025

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard

CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard - 24/09/2025

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine :

76e Anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine : "L’amitié sino-sénégalaise a été forgée par les pères fondateurs de nos deux pays" (LI Zhigang, ambassadeur) - 24/09/2025

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter :

Avenues de Thiès / Plus de 13 km à réhabiliter : " c'est des routes complètement dégradées qu'il faut reprendre pratiquement" (Dr Babacar Diop) - 24/09/2025

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol !

AIBD – Coup de théâtre : Madiambal Diagne stoppé net à l’aéroport, une information judiciaire le cloue au sol ! - 24/09/2025

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé

Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé - 24/09/2025

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité

Saly : « Les femmes ne doivent pas être les parents pauvres » – des voix fortes réclament justice fiscale et équité - 24/09/2025

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International)

Retrait de la Confédération des États de l’AES de la CPI : « Un acte qui n’aura aucune incidence… » (Amnesty International) - 24/09/2025

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé

Grand Dakar : Deux malfrats piégés avec un téléphone volé - 23/09/2025

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale »

Mamadou Lamine Dianté : « Toute velléité de conflit impacte négativement le pacte de stabilité sociale » - 23/09/2025

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort

Financement libyen: l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine est mort - 23/09/2025

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies

Ngor : Coup de filet de l’OCRTIS, 37 pierres de crack et de la cocaïne saisies - 23/09/2025

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis

Nucléaire: Khamenei fustige des négociations avec les Etats-Unis "non bénéfiques" pour l'Iran - 23/09/2025

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage

Des jihadistes publient une vidéo montrant des soldats maliens et burkinabè pris en otage - 23/09/2025

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie

TGI Diourbel : Le « Modou-Modou » Modou Khabane Diop écope d'un an ferme pour escroquerie - 23/09/2025

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des

Discours de Diomaye sur les Femmes: Des "féministes" exigent des "actes concrets et mesurables" - 23/09/2025

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera

Etat palestinien: Macron prévient que la France ne restera "pas inerte" en cas de représailles israéliennes - 23/09/2025

Macron à Trump:

Macron à Trump: "le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez" le conflit à Gaza - 23/09/2025

Mbour : Violents affrontements entre

Mbour : Violents affrontements entre "leuls", le coordonnateur de Dioudiou Cissé Kounda interpellé - 23/09/2025

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall »

Rapport CENTIF: Dane Sarr de Lansar Automobile et le labyrinthe financier dans l’affaire dite « Amadou Macky Sall » - 23/09/2025

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎

‎VELINGARA : Diao Keita Baldé en deuil... ‎ - 23/09/2025

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal

HOMMAGE À MOUSSA DIOP QUENUM, un départ qui laisse un vide abyssal - 23/09/2025

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia

Bradage de surface ferroviaire à Saint-Louis : La Section de recherches sur les rails d’une vaste mafia - 23/09/2025

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente

Modernisation agricole en Chine : De la technologie de drones à l'agriculture intelligente - 23/09/2025

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale

CPI : La Confédération des États du Sahel (AES) se retire de la haute juridiction internationale - 23/09/2025

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue

Mbour : Mbaye Dione promet de défendre un projet de loi pour protéger le patrimoine mandingue - 23/09/2025

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir »

Fatou Sow Sarr interpelle : « La situation des violences basées sur le genre est dramatique, c’est la responsabilité de nos États d’agir » - 23/09/2025

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques

Mbour / Après le drame de Ngaparou, la collectivité mandingue insiste : elle avait alerté dès juin sur les risques - 23/09/2025

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye…

Reconnaissance de l’État Palestinien : le discours de Bassirou Diomaye Faye… - 23/09/2025

RSS Syndication