Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC

Les chauffeurs de taxis de Dakar sont en colère. Suite à la décision du tribunal de Dakar qui les a déboutés face aux plateformes des voitures de transport avec Chauffeurs (VTC) à savoir Yango, Yassir et Heetch, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Les chauffeurs de taxis traditionnels accusent ces plateformes de concurrence déloyale et d'exercice illégal de la profession de transporteur.



Selon Pape Alé Fall, porte-parole du collectif des Chauffeurs de Taxi, la décision du juge autorisant les chauffeurs de VTC à circuler dans la ville est incompréhensible. "Nous sommes surpris et déçus par cette décision qui ne prend pas en compte les intérêts des chauffeurs de taxis", a-t-il déclaré. Il estime que cette décision est illégale et qu'elle porte atteinte à leurs droits. Les chauffeurs de taxis ont déjà organisé plusieurs manifestations pour protester contre la présence de ces plateformes dans la ville.





Un point de presse pour dénoncer la situation



Les chauffeurs de taxis ont annoncé qu'ils organiseront un point de presse dans la semaine pour dénoncer la circulation des véhicules VTC dans la ville. Ils interpellent également les autorités compétentes pour réagir sur cette affaire qu'ils qualifient d'illégale. "Nous demandons aux autorités de prendre des mesures pour protéger les droits des chauffeurs de taxis et de garantir une concurrence loyale dans le secteur des transports", a déclaré Pape Alé Fall.



Cette affaire est loin d'être terminée. Les chauffeurs de taxis sont prêts à tout pour défendre leurs intérêts et leurs droits. Les plateformes VTC, quant à elles, semblent déterminées à poursuivre leurs activités dans la ville. Il reste à voir comment les autorités compétentes vont réagir face à cette situation. Une chose est sûre, cette affaire va continuer à faire parler d'elle dans les prochains jours.



Les conséquences pour les chauffeurs de taxis



Les chauffeurs de taxis estiment que la présence des plateformes VTC dans la ville a déjà eu des conséquences négatives sur leur activité. "Nous avons vu notre chiffre d'affaires baisser considérablement depuis l'arrivée de ces plateformes", a déclaré un chauffeur de taxi. Ils craignent que la décision du tribunal ne les pousse à la faillite.





Les chauffeurs de taxis ont annoncé qu'ils vont poursuivre leur combat et défendre leurs droits. Ils organiseront un point de presse pour dénoncer la situation et interpeller les autorités compétentes. Ils pourraient également organiser de nouvelles manifestations pour protester contre la présence des plateformes VTC à Dakar et environs.