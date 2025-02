Trésorier général : Compte personnel ou compte institutionnel ? Le flou sémantique du rapport de la Cour des Comptes

Le rapport de la Cour des Comptes, rendu public et explicité par les autorités habilitées lors d’une conférence de presse gouvernementale, ne cesse de susciter des interrogations parmi les Sénégalais sur l’ampleur des irrégularités que le Premier Ministre Ousmane Sonko a qualifiées de « falsifications ».



Les révélations portées à la connaissance des citoyens sont, au sens littéral du terme, « extraordinaires », voire sidérantes. L’une d’entre elles a particulièrement secoué le landernau politico-médiatique. Une fois passée la légitime stupéfaction provoquée par cette annonce, reprise en une de nombreuses publications, il semblait nécessaire de procéder à un exercice d’explication et de clarification pour comprendre les tenants et les aboutissants d’un possible scandale d’envergure.



En effet, selon les termes du rapport, à la page 27, on peut lire que « le Trésorier général admet que le compte est bien ouvert à son nom. Il ajoute que le solde dudit compte, ouvert dans les livres de la Banque B.A. au 31 décembre 2023, s’élève à 15 000 000 141 FCFA. Ce solde résulte d’une opération de trésorerie (mouvement de fonds) constatée le 29 décembre 2023 dans ses livres (cf. attestation bancaire de réception de fonds fournie par la Banque B.A. et référence de l’opération jointe en annexe n°1). »



Pour éviter d’être submergés par des affirmations péremptoires et des jugements hâtifs, nous avons choisi d’adopter une approche pragmatique.