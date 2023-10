Travaux routiers Louga-Keur Momar Sarr: Le PM Amadou Bâ espère réceptionner l’ouvrage en mi-2024!

Le Premier ministre est à son troisième jour de tournée politique dans les région de Saint-Louis et Louga. Dans la capitale du Diambour, Amadou Bâ s’est rendu tard dans la nuit à Niomré dans la région de Louga pour y retrouver les ouvriers qui ont en charge les travaux routiers : Louga-Keur Momar Sarr.







Pour un coût de 18 milliards de francs CFA, cet ouvrage devra faciliter la mobilité dans la zone notamment dans l’axe Louga-Keur Momar Sarr (54km). Le Premier ministre attend cependant que la livraison de cet ouvrage puisse se faire avant la prochaine saison hivernale. « Nous espérons que d’ici 2024, la réception puisse se faire » a lancé le chef du gouvernement qui espère également que les habitants de Richard Toll puisse aussi bénéficier du programme de désenclavement du chef de l’Etat en bénéficiant de la route Richard-Toll - Keur Momar Sarr en phase de projection.







Le Premier ministre était accompagné par la délégation composée du ministre conseiller spécial du chef de l’Etat, Mankeur Ndiaye, du ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye, du ministre du développement communautaire et de l’équité sociale, Thérèse Faye Diouf, du directeur général de l’ASPT, Pape Mahawa Diouf, du ministre de l’environnement, Alioune Ndoye etc.







Ce dimanche qui marque la dernière étape de la tournée économique, le Premier ministre effectuera des visite à Léona et Potou dans le département de Louga et à Koki. Les dernières activités sont destinées à des familles religieuses dans la région avant de procéder à des rencontres avec les responsables politiques qui mettront fin à sa tournée économique ce dimanche.