Amy Sarr Fall rend un hommage émouvant au président wade

Sur sa page Facebook, la présidente d'Intelligences Citoyennes a tenu à rendre un vibrant hommage au president wade que Dakaractu vous présente in extenso.



Le Sénégal célèbre le centenaire du Président Abdoulaye Wade. Pour ma part, j'aimerais rendre un vibrant hommage à ce grand homme qui, à deux moments déterminants de ma vie, a choisi d’encourager une jeune étudiante puis une jeune entrepreneuse qui ne rêvait que de pouvoir contribuer au développement de son pays.

Il y a plus de vingt ans, alors que j’étais étudiante à l’Université Américaine de Paris et portée par mes réflexions sur le NEPAD, j’avais pris l’initiative de lui écrire. À ma grande surprise, le Président Wade m’avait fait appeler pour me féliciter pour mes idées qu’il avait jugées pertinentes, avant de me recevoir quelques semaines plus tard à l’Ambassade du Sénégal à Paris, au milieu d’autres étudiants, pour m'encourager.

Je n’oublierai jamais ce moment. Même pas la vingtaine, être écoutée et encouragée par le Chef d’État qui accordait de la valeur à mes idées était profondément marquant.

Des années plus tard, en 2010, de retour au Senegal, Intelligences Magazine est né. A peine le premier numéro publié, j’ai "osé" solliciter un entretien exclusif avec le Président Wade à l’occasion des 10 ans de l’Alternance, sans vraiment croire que ma demande serait acceptée.

Là encore, à ma grande surprise, il me reçut au Palais en présence de membres de son cabinet. Il me confia que l’édito du premier numéro l'avait marqué et avait suffi à le convaincre de me donner une chance. Ensuite il salua ma décision d'être rentrée investir au Sénégal. J’avais toujours été impressionnée par son intelligence et cet entretien demeure l’un des plus intimidants de ma carrière, mais aussi, l'un des plus pédagogiques.

Au fil des années, une phrase qu’il m’a confiée est restée gravée en moi comme une boussole intérieure :

« Ma fille, qu’est-ce que je n’ai pas entendu… Mais le Sénégal mérite qu’on porte tous ses combats. Ne te laisse jamais divertir. Reste sur cette voie. »

En ce jour si symbolique, l’étudiante d’hier devenue femme engagée veut simplement dire merci.

Merci, cher Président Wade, d’avoir semé autant d’espérance dans le cœur d'une jeune sénégalaise. Merci pour votre confiance, pour votre gentillesse constante.

Que Dieu vous bénisse et vous garde encore longtemps parmi nous. Je vous porterai toujours dans mon coeur.



Déwenati Président Wade.