Déclaration de patrimoine de sortie : Le Forum du Justiciable interpelle Sonko et El Malick Ndiaye

Le Forum du Justiciable, par la voix de son président Babacar Bâ, a exhorté Ousmane Sonko, El Malick Ndiaye et l’ensemble des membres de l’ancien gouvernement à s’acquitter sans délai de leur obligation légale de déclaration de patrimoine de sortie.







« La transparence et la reddition des comptes constituent des piliers essentiels de la gouvernance démocratique et de la bonne gestion des finances publiques », a rappelé Babacar Bâ, pour qui le silence ou le retard dans l’exécution de cette formalité ouvre inévitablement la voie aux suspicions d’enrichissement illicite.







Le président du Forum du Justiciable appelle donc chaque acteur concerné à assumer ses responsabilités dans les délais impartis, au nom de la cohérence entre les principes affichés par le régime et les actes attendus de ceux qui en ont fait partie.

