Aïd El Kebir à Ziguinchor : le gouverneur réaffirme l’engagement de l’État pour la grande mosquée et appelle à l’unité

À l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Kébir à Ziguinchor, le gouverneur Mor Talla Tine a transmis les vœux du président de la République à l’imam ratib, aux autorités religieuses et coutumières ainsi qu’à l’ensemble des populations de la région. Saluant le message de paix et de responsabilité délivré par le guide religieux, il a invité les citoyens à privilégier les bonnes intentions, la tolérance et la solidarité dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sociaux. Selon lui, la cohésion nationale demeure un levier essentiel pour renforcer la stabilité et le développement du Sénégal.







Revenant sur la doléance relative à la reconstruction de la grande mosquée de Ziguinchor, le gouverneur a assuré que cette préoccupation est prise en compte par les autorités étatiques. Il a rappelé que des démarches ont déjà été engagées entre le bureau d’architecture du Palais et les représentants de l’imam ratib afin d’étudier le projet. Tout en reconnaissant les contraintes financières actuelles, Mor Talla Tine s’est montré confiant quant à la concrétisation de cette infrastructure religieuse. Il a également lancé un appel à la jeunesse pour qu’elle saisisse les opportunités offertes par les dispositifs publics de formation et d’emploi, tout en se détournant des dangers liés à la consommation de stupéfiants et à l’émigration irrégulière.

