Centenaire d’Abdoulaye Wade / Le Pr Moussa Baldé (PCD Kolda) : « le Sénégal rend hommage à un acteur majeur de son histoire politique voire un combattant… »

Les témoignages sur le président Abdoulaye Wade pour son centenaire sont unanimes à l’image de ceux du Pr Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda.

Ainsi, il a rendu un vibrant hommage à « ce démocrate exceptionnel » de la vie politique sénégalaise et africaine.

« Merci Maama » En célébrant le centenaire du Président Abdoulaye Wade, le Sénégal rend hommage à un acteur majeur de son histoire politique, à un combattant infatigable de la démocratie et à l'artisan de l'alternance qui a marqué l'an 2000. D’ailleurs, son parcours exceptionnel est jalonné de combats, de sacrifices et d'une foi inébranlable dans les valeurs démocratiques. Mais parmi les nombreuses leçons qu'il lègue à la Nation demeure particulièrement actuelle. »

Dans la foulée, il précise : « alors qu'il menait son combat politique avec détermination, Abdoulaye Wade rappelait qu'il ne voulait pas marcher sur des cadavres pour aller au Palais. À travers cette phrase, il affirmait que la conquête du pouvoir ne saurait justifier la violence, que l'ambition politique ne peut être placée au-dessus de la vie humaine, et que la démocratie ne vaut que lorsqu'elle préserve la paix civile. »

« À cent ans, son héritage dépasse les clivages politiques. Il appartient désormais à l'histoire du Sénégal et à la mémoire de tous ceux qui croient en une République fondée sur le dialogue, la liberté et le respect de la dignité humaine. « On peut conquérir le pouvoir par la force des idées ; jamais au prix du sang des Sénégalais. » C'est sans doute l'une des plus belles leçons que nous laisse le Président Abdoulaye Wade à l'occasion de ses 100 ans. Continuez d’accompagner encore le Sénégal et l’Afrique « Maama », conclut-il.