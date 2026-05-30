Centenaire d’Abdoulaye Wade / Le Pr Moussa Baldé (PCD Kolda) : « le Sénégal rend hommage à un acteur majeur de son histoire politique voire un combattant… »


Centenaire d’Abdoulaye Wade / Le Pr Moussa Baldé (PCD Kolda) : « le Sénégal rend hommage à un acteur majeur de son histoire politique voire un combattant… »
Les témoignages sur le président Abdoulaye Wade pour son centenaire sont unanimes à l’image de ceux du Pr Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda. 
Ainsi, il a rendu un vibrant hommage à « ce démocrate exceptionnel » de la vie politique sénégalaise et africaine.
 
 « Merci Maama » En célébrant le centenaire du Président Abdoulaye Wade, le Sénégal rend hommage à un acteur majeur de son histoire politique, à un combattant infatigable de la démocratie et à l'artisan de l'alternance qui a marqué l'an 2000. D’ailleurs, son parcours exceptionnel est jalonné de combats, de sacrifices et d'une foi inébranlable dans les valeurs démocratiques. Mais parmi les nombreuses leçons qu'il lègue à la Nation demeure particulièrement actuelle. »
 
Dans la foulée, il précise : « alors qu'il menait son combat politique avec détermination, Abdoulaye Wade rappelait qu'il ne voulait pas marcher sur des cadavres pour aller au Palais. À travers cette phrase, il affirmait que la conquête du pouvoir ne saurait justifier la violence, que l'ambition politique ne peut être placée au-dessus de la vie humaine, et que la démocratie ne vaut que lorsqu'elle préserve la paix civile. »
 
« À cent ans, son héritage dépasse les clivages politiques. Il appartient désormais à l'histoire du Sénégal et à la mémoire de tous ceux qui croient en une République fondée sur le dialogue, la liberté et le respect de la dignité humaine. « On peut conquérir le pouvoir par la force des idées ; jamais au prix du sang des Sénégalais. » C'est sans doute l'une des plus belles leçons que nous laisse le Président Abdoulaye Wade à l'occasion de ses 100 ans. Continuez d’accompagner encore le Sénégal et l’Afrique « Maama », conclut-il.
 
 
 
 
 
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Samedi 30 Mai 2026
Madou Diallo



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