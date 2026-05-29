Terreur à la Cité Fadia : L’intervention héroïque de DJ Soul J qui désarme un forcené et sauve des vies

Il avait décidé de rester chez lui ce jour de Tabaski. Comme souvent depuis des années, Souleymane Kaba, alias DJ Soul J, ne passe pas la fête en famille. Mais un live TikTok allait changer le cours de sa journée. Sur son écran, les commentaires s’affolent. Il s’agissait en effet, d’un homme qui venait de poignarder son frère et de blesser sa sœur. La police sur place, mais dans l’impossibilité d’intervenir. Elle attendait la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), dont le déploiement devait être validé par la Direction générale de la Police nationale (DGPN). Une procédure jugée trop longue face à l’urgence de la situation.







DJ Soul J n’a pas hésité. Il a quitté son domicile pour se rendre sur les lieux, où il trouvait le commandant Diallo en attente avec ses éléments. La scène était tendue : des jeunes de la foule jetaient des pierres sur l’individu, qui finit par sauter « de manière stratégique », selon les mots de Kaba revenant sur la scène de panique. C’est à ce moment qu’il décide d’agir.







Ancien animateur hip-hop emblématique de Walf, passé par les États-Unis où il a manifestement acquis une formation aux techniques de neutralisation, Soul J mobilise ce soir-là un savoir bien éloigné des platines. « Le corps humain est fait de points sensibles », explique-t-il sobrement. Il parvient, avec son expérience dans les arts martiaux, à couper le souffle de l’homme, à le plaquer au sol et à lui retirer ses deux couteaux. Le commandant Diallo et ses éléments ont sécurisé ensuite l’individu, qui était exfiltré et embarqué dans un véhicule de police.







Ceux qui ont croisé Soul J dans l’espace audiovisuel notamment lors de la première caravane du « Trophée Tour », organisée à l’occasion de la première Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal, se souviennent d’un homme toujours aux aguets, soucieux que tout se passe dans le calme et la sécurité. Disponible, courtois, serviable, ce profil discret a une nouvelle fois parlé, cette fois dans une situation autrement plus périlleuse.

