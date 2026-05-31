Zappés lors de la formation de l'ancien gouvernement : Le Rappeur Rifou plaide pour l'intégration des Kaolackois dans le nouveau...

Face à la presse, le Rappeur Chérif Younousse Traoré, plus connu sous le sobriquet de « Rifou », a dénoncé l’absence de ministre Kaolackois lors de la formation de l'ancien gouvernement du régime de Diomaye Faye.

Selon lui, « la capitale du Saloum, autrefois réputée pour son dynamisme économique grâce à son port, ses usines et ses nombreuses infrastructures, a contribué de manière significative au développement du pays. Ville historique associée à l’héritage de Valdiodio Ndiaye, Kaolack a également formé plusieurs générations de cadres, de ministres et de hauts responsables de l’État. Aujourd’hui, aucun ministre originaire de Kaolack ne siège au gouvernement, alors que la région regorge de compétences capables d’accompagner les ambitions de développement du Sénégal », a-t-il déploré.

Face aux nombreux défis qui attendent le pays, Rifou soutient que le Sénégal gagnerait en s’appuyant sur des profils expérimentés capables d’apporter des solutions concrètes notamment dans le secteur agricole. Ainsi, il estime que des cadres kaolackois comme le Dr Macoumba Diouf, docteur en agronomie et expert reconnu du secteur agricole et rural pourrait être un bon atout pour mener à bien l’agriculture sénégalaise. Avant de conclure : « Je ne suis pas un politicien. Je suis un observateur qui veut contribuer au développement de son pays. Mon rôle est d’alerter et de proposer les bonnes personnes capables de relever les défis du Sénégal. Je joue un rôle d’alerte, et c’est dans ce cadre que je recommande le Dr Macoumba Diouf ».