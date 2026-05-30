L’aéroport de Munich suspend ses vols temporairement après l’observation présumée d’un drone

Les vols ont été suspendus pendant environ une heure samedi à l’aéroport de Munich, en raison d’une observation présumée de drones, ont indiqué la police et les autorités aéroportuaires à l’AFP.

Deux pilotes ont signalé peu après 9 heures un incident suspect impliquant ce qui semblait être des drones, a indiqué un porte-parole de la police.



“En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les pistes”, a-t-il déclaré.



Un hélicoptère de la police a été déployé et les agents de sécurité étaient en train de “clarifier la situation”, a-t-il ajouté.



Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l’aéroport.

