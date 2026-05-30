L’aéroport de Munich suspend ses vols temporairement après l’observation présumée d’un drone

Les vols ont été suspendus pendant environ une heure samedi à l’aéroport de Munich, en raison d’une observation présumée de drones, ont indiqué la police et les autorités aéroportuaires à l’AFP.
Deux pilotes ont signalé peu après 9 heures un incident suspect impliquant ce qui semblait être des drones, a indiqué un porte-parole de la police.
“En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les pistes”, a-t-il déclaré.
Un hélicoptère de la police a été déployé et les agents de sécurité étaient en train de “clarifier la situation”, a-t-il ajouté.
Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l’aéroport.
Une “fouille approfondie menée par les services d’urgence n’a révélé aucune menace” pour la sécurité publique, a souligné le porte-parole.
Autres articles
-
Sacre du PSG: un mort et un blessé grave en marge des célébrations, 780 personnes interpellées
-
Zappés lors de la formation de l'ancien gouvernement : Le Rappeur Rifou plaide pour l'intégration des Kaolackois dans le nouveau...
-
Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké: La série de visite du nouveau PM Al Aminou Lo à Touba
-
Accident mortel à Maka Kahone : une collision entre une moto et une charrette fait un mort
-
Amy Sarr Fall rend un hommage émouvant au président wade