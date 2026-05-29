Section de recherches : Guy Marius Sagna convoqué

Le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir reçu une convocation de la Section de recherches de la gendarmerie pour une « affaire le concernant », sans en préciser la nature.







À cette occasion, il a dénoncé la tentative d’arrestation dont aurait été victime le député Cheikh Bara Ndiaye, il y a quelques jours devant l’Assemblée nationale.

