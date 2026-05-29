Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou / La réaction du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye

C'est avec une profonde émotion que j'ai appris le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils du cinquième Khalife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké.



En ces moments de recueillement, je présente mes condoléances les plus attristées au Khalife général des Mourides, à la communauté mouride et à toute la Oummah. Je m'incline devant la mémoire d'un érudit, homme de foi et de droiture, demeuré fidèle aux enseignements du fondateur du mouridisme.



Je prie le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son infinie miséricorde et de lui accorder Sa grâce éternelle.