Journée internationale des Casques bleus : Macky Sall rend hommage au capitaine Mbaye Diagne

À l’occasion de la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies, célébrée sous le thème « Investir dans la paix », l’ancien Président de la République, Macky Sall, a rendu hommage aux soldats engagés dans les missions de maintien de la paix à travers le monde.



Dans un message publié ce vendredi, l’ancien chef de l’État a salué le courage et l’engagement de toutes celles et ceux qui servent sous la bannière des Nations unies pour la stabilité mondiale.



« En cette Journée internationale des Casques bleus de l’ONU, célébrée sous le thème “Investir dans la paix”, je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui servent avec courage la cause de la paix sous le drapeau des Nations unies », a déclaré Macky Sall.



L’ancien président sénégalais a également eu une pensée particulière pour le capitaine Mbaye Diagne, officier sénégalais de l’ONU tombé au Rwanda en 1994 alors qu’il participait à une mission de maintien de la paix.



« Pensée particulière pour feu le capitaine Mbaye Diagne, héros de la paix, dont le courage exceptionnel au Rwanda en 1994 continue d’inspirer le monde et les missions de paix de l’ONU. Une fierté pour le Sénégal et un exemple pour l’humanité », a souligné, l’ancien chef de l’État.

