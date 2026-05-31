Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké: La série de visite du nouveau PM Al Aminou Lo à Touba

Le Premier ministre Mohamed Al Aminou LÔ s’est rendu ce samedi 30 mai 2026, à Touba pour présenter ses condoléances, à la suite de la disparition de Serigne Cheikh Saliou Mbacké.
Le Chef du Gouvernement a été ainsi reçu par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké à qui il a transmis le message du Président de la République. Ensuite, il s’est rendu chez la famille de Serigne Cheikh Saliou et a présenté respectivement ses condoléances à l’actuel Khalife de Serigne Saliou, Serigne Bassirou Mbacké, entouré de ses frères et à Serigne Khadim Mbacké, fils aîné de Serigne Cheikh Saliou.
Il a aussi communié avec le porte-parole du khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre, avant d’effectuer la prière de Tàkkusaan à la Grande mosquée de Touba où il s’est aussi recueilli au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba.
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