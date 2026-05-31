Sacre du PSG: un mort et un blessé grave en marge des célébrations, 780 personnes interpellées

Laurent Nunez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, en hausse de 32% par rapport à l’an dernier. Le ministre de l’Intérieur a ajouté que “57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés” la nuit dernière, déplorant des débordements “absolument inacceptables”.

Les tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal, a indiqué à l’AFP la préfecture de police (PP), qui a décompté 20.000 personnes sur les Champs-Elysées.

Le boulevard périphérique a un temps été envahi. Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l’ordre à Paris.



Un jeune homme d’une vingtaine d’années est mort dans la nuit de samedi à dimanche après avoir heurté avec son motocross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien, en marge des célébrations de la victoire du PSG, a indiqué le parquet de Paris.



Par ailleurs, un jeune homme a été grièvement blessé dans le 16e arrondissement de Paris. Des passants “ont signalé une tentative d’homicide volontaire par quatre individus armés notamment d’un couteau sur la voie publique”, sur ce jeune homme, qui aurait commis un vol, d’après le ministère public.



Des débordements ailleurs en France

Six véhicules et deux commerces ont été dégradés, une boulangerie et un restaurant, Porte de Saint-Cloud à Paris. Un peu plus au sud de la capitale française, une journaliste de l’AFP a observé des tirs de feux d’artifice en continu et des jeunes grimper sur un camion de pompiers. Un policier a également été blessé. Dans le 8e arrondissement, des individus ont tenté d’attaquer le commissariat avant d’être dispersés.

