Coopération sous-régionale : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de travail en Gambie


Coopération sous-régionale : le Président Bassirou Diomaye Faye en visite de travail en Gambie

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi 30 mai pour effectuer une visite de travail en République sœur de Gambie, dans le cadre du renforcement des relations historiques et stratégiques entre les deux pays.

Dans une note publiée par la Présidence de la République, il est mentionné que ce déplacement revêt une portée qui dépasse le seul cadre diplomatique.

« Au-delà de son importance diplomatique, ce déplacement rappelle une évidence : entre Dakar et Banjul, les liens dépassent les frontières. L’histoire, les cultures, les langues et les familles ont façonné un destin de proximité unique dans notre sous-région », indique le communiqué.

Au cours de cette visite, le chef de l’État sénégalais s’entretiendra avec son homologue gambien sur plusieurs questions d’intérêt commun. Les discussions porteront notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur les enjeux liés à l’intégration régionale, à la paix, à la sécurité et au développement partagé.

Selon la Présidence, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation des excellentes relations entre Dakar et Banjul, fondées sur des liens historiques, culturels et humains particulièrement étroits.

« Cette visite s’inscrit dans la volonté commune de consolider un partenariat exemplaire au service des aspirations des peuples sénégalais et gambien, dans un esprit de fraternité, de confiance et de solidarité africaine », souligne la note officielle.

Cette visite intervient dans un contexte où le Sénégal et la Gambie multiplient les initiatives visant à renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques au bénéfice des deux peuples.





Samedi 30 Mai 2026
Dakaractu



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