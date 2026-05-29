Des sources iraniennes à l'agence Fars qualifient les propos de Trump de "mélange de vérité et de mensonge"

Des sources iraniennes, citées par l'agence de presse Fars, ont affirmé vendredi que les dernières déclarations de Donald Trump sur un possible accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre était un "mélange de vérité et de mensonge".



"Trump a affirmé que l'Iran était tenu d'ouvrir le détroit d'Ormuz sans frais de péage, alors qu'aucune clause de ce type ne figure dans le texte de l'accord", ont assuré ces sources. La destruction des matières nucléaires de l'Iran n'y figure pas non plus, ont-elles ajouté.



Donald Trump avait affirmé auparavant sur son réseau Truth social qu'il s'apprêtait à prendre une "décision finale" sur un possible accord, estimant que le détroit d'Ormuz devait rouvrir "immédiatement" et que l'uranimum enrichi devait être "DETRUIT" en lettres capitales.