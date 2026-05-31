Accident mortel à Maka Kahone : une collision entre une moto et une charrette fait un mort

Un tragique accident de la circulation s'est produit ce samedi 30 mai aux environs de 20 heures à hauteur de Maka Kahone, dans la commune de Mbadakhoune (région de Kaolack).
Selon les informations de Dakaractu Kaolack, un homme âgé d'une cinquantaine d'années à bord d'une moto, a violemment percuté une charrette.
Alertés, les sapeurs pompiers se sont déplacés sur les lieux pour évacuer la victime à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack.
À la suite de ce tragique accident, les populations sont descendues dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à la recrudescence des accidents sur cet axe routier. Elles dénoncent notamment le manque d'éclairage public et l'absence de ralentisseurs. Ainsi, elles exigent l'installation de ralentisseurs pour faire face à ces nombreux accidents.
Fallou Galass Sylla
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