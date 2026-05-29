Offense au chef de l’État : Azoura Fall placé sous mandat de dépôt, jugé mardi en flagrant délit

L’activiste proche du parti Pastef, Assane Guèye, plus connu sous le pseudonyme d’Azoura Fall, a été arrêté le mercredi 28 mai 2026 par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Les faits reprochés portent sur une interview accordée devant l’hémicycle en marge de l’installation d’Ousmane Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale, au cours de laquelle il s’en est pris au chef de l’État. Il aurait notamment déclaré : « Je n’aime pas les traîtres… Les serères sont des gens bien, mais lui non ».
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s’est autosaisi de l’affaire et a ordonné à la DSC de procéder à son interpellation. L’arrestation s’est déroulée dans une station-service à Médine, alors qu’Azoura Fall s’apprêtait à rejoindre le Saloum pour la Tabaski.
Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt et son procès en flagrant délit est fixé à mardi prochain devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. À noter que ce n’est pas la première fois que l’activiste se retrouve sur le banc des prévenus : déjà condamné en 2025 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour injures publiques et propos contraires aux bonnes mœurs, il avait également fait l’objet d’une expertise médicale ayant abouti à son internement temporaire au centre psychiatrique de Thiaroye.
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