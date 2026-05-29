100 ans de Me Abdoulaye Wade : L'ex PR Macky Sall salue « un parcours exceptionnel »

L’ancien Président de la République, Macky Sall, a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, à l’occasion de son centième anniversaire célébré ce vendredi 29 mai 2026.



Dans un message publié sur sa page Facebook, Macky Sall a salué le parcours de l’ancien chef de l’État, qu’il considère comme une figure majeure de l’histoire politique du Sénégal et du continent africain.



« En ce 29 mai, marquant son 100e anniversaire, je salue avec respect le Président Abdoulaye Wade, dont le parcours exceptionnel a marqué l’histoire du Sénégal et de l’Afrique », a écrit l’ancien président .



Macky Sall a également mis en avant l’engagement politique de Me Wade, sa vision ainsi que son attachement à la démocratie, estimant que son héritage restera durablement gravé dans l’histoire.



« Son engagement, sa vision et son attachement à la démocratie laisseront une empreinte durable pour la postérité », a-t-il souligné.



« Je lui adresse tous mes vœux de paix, de santé et de bonheur. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président ! », a conclu Macky Sall.

